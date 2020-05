Nepobjedivi Topnici: prošlo je 16 godina otkako su Wengerovi ‘Invinciblesi’ osvojili titulu

Tih dana su se u Islingtonu prodavale majice s natpisom Win some, draw some…

Topnici su prije točno 16 godina bili na vrhu svijeta; 15. svibnja su na Highburyju odigrali posljednju utakmicu prvenstvene sezone 2003./04.

Titula je već bila osigurana, a Leicester je ispraćen s 2-1, pogocima Thierryja Henryja i kapetana Patricka Vieire. Arsène Wenger je, s dvije godine zakašnjenja, održao obećanje: Arsenal je osvojio prvenstvo bez poraza. Rođeni su Invincibles.

Played 38. Won 26. Drawn 12.

Lost? Exactly 𝐧𝐨𝐧𝐞.

🗓 #OnThisDay in 2004, we completed our league season by lifting the @PremierLeague trophy at Highbury 🥳 pic.twitter.com/W7KRaOsDOo

— Arsenal (@Arsenal) May 15, 2020