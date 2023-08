Nepodnošljiva lakoća dominacije: Novak Đoković plasirao se u svoje 12. polufinale na Wimbledonu

I to već 12. put u svojoj karijeri, a na svim Grand Slamovima po 46. put, čime se izjednačio s rekorderom Rogerom Federerom. Suparnik će mu biti talijanski tenisač Jannik Sinner, on je također danas slavio s 3-1 u setovima. Svladao je ruskog predstavnika Romana Safiuljina te postao najmlađi igrač iz Italije u poluzavršnici nekog od Grand Slamova.

Inače, za Đokovića je to bila jubilarni, 400. meč na ova četiri najveća teniska turnira, više ih imaju samo Serena Williams (423) te opet rekorder Federer (429). Oporavio se, dakle, od tog početnog šoka i zaostatka u setovima, te je već u drugoj dionici meča uspostavio svoju dominaciju nad Rubljevim, s dva breaka je došao do 6-1 za samo 29 minuta igre.

46 | 14 – Novak Djokovic is the player with the most Men’s Singles Grand Slam matches won after having lost the opening set in the Open Era (46 – two more than the second-best, Andre Agassi) and the joint-most in Wimbledon (14, equalling Boris Becker). Rock.#WIMBLEDON pic.twitter.com/OD7W1kxGO3

— OptaAce (@OptaAce) July 11, 2023