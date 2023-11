Nepogrešiv: Luka Dončić je pomeo Rocketse s 41 poenom, a da nije izgubio nijednu loptu

Jasno, to je izrazit raritet jer ubrojimo li asistencije i ispaljene šutove iz igre, Dončić je direktno realizacijom ili dodavanjem završio 38 napada Dallasa, uz još pokoji koji je završio prekršajem za devet slobodnih bacanja koje je izveo. Slovenac, dakle, u preko 40 napada nijednom nije krivo dodao loptu niti napravio grešku u vođenju koja bi rezultirala izgubljenom loptom.

Games with 40+ points and 0 turnovers this season:

2 — Luka Doncic

0 — Everyone elsehttps://t.co/DP2S71iNSG

