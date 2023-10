Nepogrešivi: Francuzi su osigurali svoj nastup na Euru, i to na pogon nove Mbappéove simultanke

Svakako najzanimljiviji par sinoćnjeg programa u kvalifikacijama za Euro bio je dvoboj Nizozemske i Francuske koji se odigrao u Amsterdamu. Očekivao se spektakl, a ispala je simultanka Kyliana Mbappéa koji je s dva gola trasirao put k novom francuskom plasmanu na veliko natjecanje.

Niz je to koji neprekidno traje od 1996. do danas. Francuzi su zadnje veliko natjecanje propustili 1994. kada se nisu plasirali na Mundijal, a od tog Eura u Engleskoj, gdje su uzeli i broncu, plasirali su se na 15 uzastopnih velikih natjecanja.

Ovaj put su pobjedom 2-1 na Johann Cruyff Areni Francuzi došli do maksimalnog 18. boda iz šest susreta i imaju devet više od Nizozemske te šest više od Grčke. S obzirom na to da su im do kraja ostala dva susreta, sigurno idu na europsku smotru.

Mbappé je Francusku u vodstvo doveo već u šestoj minuti kada je dočekao ubacivanje Jonathana Claussa i pospremio loptu sa šest metara, a drugi gol zabio je u 53. minuti fantastičnim udarcem s ruba 16 metara, malo s lijeve strane u suprotni gornji kut.

Nizozemci su do kraja tek uspjeli smanjiti u 84. minuti preko Quilindschyja Hartmana, ali preostaje im teška borba do kraja i pobjeda nad Grčkom u ponedjeljak im je nužna za plasman na Euro.

41 – A 24 ans et 297 jours, Kylian Mbappé a marqué 41 buts en équipe de France, égalant le total de Michel Platini. Seuls 3 joueurs ont fait plus : Olivier Giroud (54), Thierry Henry (51) et Antoine Griezmann (44). Prodige. pic.twitter.com/8R32JCCtRA — OptaJean (@OptaJean) October 13, 2023

Što se Mbappéa tiče, momak je s nepunih 25 godina svrgnuo još jednu legendu na vječnim ljestvicama. ovo su mu bili 41. i 42. pogodak za reprezentaciju u 72. nastupu. U jednoj utakmici tako je svrgnuo Michela Platinija po broju pogodaka za Les Bleus, a izjednačio ga je u broju utakmica u francuskom dresu.

Legendarna ‘desetka’ ostala je na 41 golu u 72 utakmice za Francusku između 1976. i 1987., a ispred Mbappéa su po broju pogodaka za Francusku ostala tek trojica. Tu su mu i dalje aktivni, sadašnji suigrači Antoine Griezmann s 44 i Olivier Giroud s 54 pogotka, a Thierry Henry ostao je na 51.

Nije stoga suludo očekivati da će do 26. rođendana Mbappé već postati najefikasniji Francuz u povijesti, a dojma smo da još nije niti na pola svoje velike karijere…