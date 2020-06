Nepogrešivi: Ronaldo je ove sezone u Serie A devet puta pucao s bijele točke i još nije promašio

Sinoćnja utakmica protiv Leccea rezultirala je u ugodnom trobodu za Juventus. Nakon čupavog prvog poluvremena koje je završilo bez pogodaka Stara dama je u nastavku utrpala četiri komada, a Cristiano Ronaldo ponovno je bio u središtu pozornosti.

Uspješno realiziranim kaznenim udarcem u 62. minuti primakao se vrhu najboljih strijelaca s bijele točke u pet najjačih europskih nogometnih liga ove sezone. Zabio je ukupno devet penala (pri čemu nije promašio niti jedan), prvi je Ciro Immobile s 10, a Portugalca slijedi Domenico Criscito sa sedam zgoditaka iz jedanaesteraca. Kao što vidimo, igrači iz Serie A predvode ovu listu, a spomenimo da je Lecce imao čast postati 20. momčad u talijanskom prvenstvu kojoj je Ronaldo uspio zabiti.

