Nerado te se sjetimo: hrvatski krvnik s EP-a 2017., Aleksej Šved karijeru nastavlja u Kini

Sjećate li se Alekseja Šveda? Ako ne i ako niste neki vjerni pratitelj Eurolige zadnjih 10-ak godina, sigurno će vam pamćenje osvježiti spomen na Eurobasket 2017. kada se Hrvatska nadala mnogočemu nakon sjajnog izdanja na OI u Riju, ali je zaustavljena u osmini finala protiv Rusije.

Aco Petrović tada je u najavi susreta govorio kako mu je to “najlakši skauting u karijeri” jer Rusi su u mnogočemu ovisili baš samo o Švedu koji je tih godina bio ponajbolji europski košarkaš i taman je briljirao u dresu Himkija iz Moskve.

E, pa Aci se tada taj ‘najlakši skauting’ obio o glavu jer Šved je uništio hrvatske snove s 27 poena i 12 asistencija, a Rusija je pregazila Hrvatsku sa 101-78 i na kraju došla do četvrtog mjesta. Šved je na tom turniru bio najbolji strijelac, a odabran je i u prvu petorku turnira.

Uglavnom, Šved danas ima 34 godine, a vjerojatni zadnji ozbiljan novac u karijeri odlučio je zaraditi u Kini. potpisao je ugovor na jednu sezonu s tamošnjim klubom Shanxi Fenjiuom.

Košarkašku karijeru Šved je počeo u moskovskom CSKA-u čiji je dres prvo nosio od 2006. do 2012., da bi se nakon devet godina vratio i igrao tamo od 2021. do 2023. godine. Šest sezona je bio član Himkija kojem je dao i najplodnije godine, a ostvario je i NBA karijeru igrajući od 2012. do 2015. godine za Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Houston Rockets i New York Knicks.

Sezona u Kini završava početkom ožujka tako da je Šved ostavio mogućnost u tom se trenutku vratiti u Europu. S CSKA-om je bio pobjednik Eurolige 2008. godine, dok je dvaput predvodio euroligaške strijelce, a jednom i najbolje asistente Europe.

S Himkijem je bio MVP Eurokupa i najkorisniji igrač VTB lige, a u ruskoj reprezentaciji ima osvojene dvije bronce: s Eurobasketa 2011. u Litvi i godinu kasnije s OI u Londonu.

Malo je u zadnje dvije godine od povratka u CSKA pao u drugi plan jer ovdje u Europi više i ne pratimo toliko ruski sport i klubove te je naprasno otišao iz Eurolige, ali svakako je riječ o jednoj od europskih košarkaških ikona 2010-ih godina.

