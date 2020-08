Neshvaćen: danas je na Netflixu izašao dokumentarac o, vjerovali ili ne, Nicolasu Anelki

Ma kakav Posljednji ples?

Kad malo bolje razmislimo, Nicolas Anelka vjerojatno je jedan od upečatljivijih nogometnih tipova u posljednjih 20 godina, a, povijesno gledano, dodatno je zanimljiva činjenica ta što je većinu (današnjih) velikana prošao uzduž i poprijeko. Od PSG-a (dvaput), preko Arsenala, Real Madrida, Liverpoola, Manchester Cityja do Chelseaja i Juventusa, francuski napadački as iskusio je gotovo sve što nogometni glamur može ponuditi, a okušao se i u opskurnijim zemljama za navedeni sport poput Kine i Indije.

On this day in 1999: Real Madrid completed the signing of Nicolas Anelka for £22.5m, just two years after Arsenal had signed him for £500k from PSG.

It is believed the sale of Anelka funded construction of the London Colney training facility (£10m) & Thierry Henry (£11m). #afc pic.twitter.com/sAgYs4kod0

— afcstuff (@afcstuff) August 4, 2020