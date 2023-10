Nestala za 69 minuta: Iga Świątek ekspresno je došla do svoje već šeste titule na Mastersima

27 – Iga Swiatek with 27 wins in 2023 and 24 wins in 2022 is the fourth player after Simona Halep, Serena Williams and Victoria Azarenka to register the most or joint-most wins in consecutive seasons in WTA-1000 – since 2009. Unstoppable. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA… pic.twitter.com/rRpiJxCx3A

— OptaAce (@OptaAce) October 8, 2023

Zanimljivo, poljska tenisačica nije ubilježila niti jedan as tijekom meča, ali nije napravila nijednu dvostruku pogrešku. Isto tako, na putu do titule u ovih je šest mečeva izgubila tek jedan set, i to još u osmini finala protiv Marte Kostjuk iz Ukrajine. Inače, Świątek je s ovih šest naslova na Mastersima prije svojeg 23. rođendana nadmašila dosadašnji rekord, koji je u vlasništvu dugo držala Caroline Wozniacki.

Približila se i sada još dodatno prvoj tenisačici svijeta, Bjeloruskinji Arini Sabaljenki, pa će njih dvije u posljednja dva mjeseca ove sezone voditi bitku za vodeću poziciju na WTA ljestvici.