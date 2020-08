Nestali za 60 sekundi: Šahtar je ispljuskao Wolfsburg na samom kraju i izborio četvrtfinale

Kada izgubite 3-0, a najbolji pojedinac vam je golman, onda je jasno da nešto ne štima…

Koen Casteels držao je Wolfsburg u igri protiv Šahtara do 89. minute, budući da je zaostatak iz prve utakmice bio minimalnih 2-1. Ali kada je brana popustila, vukovi su se utopili.

Ako smo išta naučili u ove dvije utakmice osmine finala Europske lige, onda je to da je Šahtar trenutno u svakom pogledu bolja momčad od svog bundesligaškog suparnika. Danas je završilo 3-0, a moglo je i gore.

There were just 3 minutes, 57 seconds separating Shakhtar's three late goals against Wolfsburg.

Bonkers. 🤯🤯🤯 https://t.co/e1yQtlBLUD

— Squawka Football (@Squawka) August 5, 2020