Nešto nam govori da bi Liverpoolu bilo bolje da ga je zadržao: Fabinho predstavljen u Arabiji

Fabinho je potpisao ugovor do 2026. godine, a od Anfielda se oprostio nakon 219 utakmica, 11 golova te svih osvojenih trofeja koje je imao na raspolaganju. Brazilac je u pet godina koliko je proveo u Engleskoj osvojio Premier ligu, FA Cup, Liga kup, Community Shield, Ligu prvaka i UEFA-in Superkup.

.@_fabinhotavares has today completed a permanent transfer to Al-Ittihad after five years with the Reds.

We would like to thank Fabinho for all of his contributions to the club’s successes during the last five years 👏

— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023