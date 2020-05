Nešto se pita i policiju: Liverpool će prema svemu sudeći titulu slaviti na neutralnom terenu

Do kraja Premier lige — koja bi trebala biti nastavljena 17. lipnja — ostalo je još točno 92 utakmice. Velika većina tih utakmica igrat će se prema rasporedu, odnosno kod kuće i u gostima, pred praznim tribinama.

Nešto se, međutim, pita i policiju.

Više od šest utakmica vjerojatno će biti odigrano na neutralnim terenima. Policija je od vodstva Premier lige zatražila da se na neutralne terene prebace utakmice Manchester City – Liverpool, Manchester City – Newcastle, Manchester United – Sheffield United, Newcastle – Liverpool i Everton – Liverpool. U policijskom priopćenju stoji i to da bi se “svaka utakmica u kojoj Liverpool može osigurati titulu trebala igrati na neutralnom terenu.”

Understand police have identified SIX fixtures requiring neutral venues when PL restarts: Man City v Liverpool, Man City v Newcastle, Man Utd v Sheff Utd, Newcastle v Liverpool, Everton v Liverpool, the game in which Liverpool might take the title. Full story to follow…

— ian herbert (@ianherbs) May 29, 2020