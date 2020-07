Nešto se zbiva oko Roka Prkačina. Cibona računa na njega, ali navodno se upleo Mršićev Zadar

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić nedavno je preuzeo KK Zadar, odnosno stigao, kako je to sam rekao, “na mjesto, izrazito važno po meni za našu hrvatsku klupsku košarku i samim time, naravno i za reprezentativnu.”

Kazao je prilikom predstavljanja da on i suradnici imaju “čiste ideje što se tiče naših hrvatskih igrača i nadam se kako ćemo to brzo realizirati. Oni imaju želju doći i onda kada njih završimo ćemo se okrenuti prema još tih nekoliko stranaca.” Dodao je da bi 90 posto rostera trebalo biti poznato u sljedeća dva tjedna.

A sad se pojavila priča da bi dio njega mogao biti i Roko Prkačin, Cibonino dijete i uzdanica zagrebačkog kluba ne samo za iduću sezonu već i za budućnost. Kako piše 24sata, najveći hrvatski talent svoj bi prvi profesionalni ugovor mogao potpisati sa Zadrom.

Sin Nikše Prkačina, nekadašnjeg centra hrvatske košarkaške reprezentacije, usred je priče prema kojoj bi ga jedna sportska agencija trebala usmjeriti prema Zadru. Izvor navodi da tu sportsku agenciju vode Davor Kus, Matej Mamić i Rokov otac koji, dalje se tvrdi, s Mršićem razmatra pojedinosti i detalje ugovora koje bi mu sin trebao potpisati sa Zadrom.

Naravno da su takve priče stigle i do Cibone čiji trener Ivan Velić kaže:

“Vidio sam priče, objave po Facebooku za Prkačina i Zadar. To su pokušaji destabilizacije. Cibona je napravila sjajan posao u posljednjih mjesec dana. Ja na Roka računam, on će u 11. mjesecu imati 18. godina dobit će ponudu za profesionalni ugovor od nas. Želimo da Roko nosi igru Cibone, idućih godina. I to je njegova želja. Koliko sam razgovarao s njim, ima takav stav. Vjerujem da će godinama biti jedan od lidera Cibone.”

Odgovor na to pitanje/naklapanje kuloara stiže ubrzo…