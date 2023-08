Netflixe, sakrij se: Dinamo Plus danas je pušten u pogon, prvi mjesec besplatan za sve

Nedavno smo pisali o tome kako će se rivalstvo Dinama i Hajduka proširiti i na OTT platforme. Bijeli već dugo imaju svoj HDTV — jučer su predstavili i novu, osvježenu verziju te videoplatforme — a potrebu za takvim sadržajima imaju i Modri koji su danas službeno pustili u pogon najavljivani Dinamo Plus.

Na toj platformi, zapravo, možemo očekivati gotovo iste stvari koje već Hajduk ima na svojoj, ali prilagođene, naravno, Dinamovim navijačima. Za početak, tu su ekskluzivni prijenosi turnira Mladen Ramljak, a pripremaju se i drugi prijenosi, dokumentarni filmovi i emisije sportskog tipa. Ukratko, Dinamo ovime dobiva svoju ‘televiziju’ koju već imaju brojni klubovi u Europi, no korisnici će za nju morati plaćati i pretplatu.

Prvih mjesec dana platforma — koja je dostupna na računalu te operativnim sustavima Android i iOS — bit će besplatna svima, a premium sadržaji potom će se naplaćivati četiri eura mjesečno (dva za prvih godinu dana emitiranja). Međutim, neki sadržaji ostat će dostupni i za besplatan pregled.

Ukratko, pročitajmo što je Dinamo napisao na tu temu u svojem priopćenju:

“Nova Dinamova OTT multimedijska platforma Dinamo Plus od danas je službeno u pogonu i možete je preuzeti na svoje uređaje – pametne telefone, tablete, TV uređaje itd”, piše u objavi. “Podsjetimo, Dinamo Plus je sveobuhvatna internet platforma koja pruža novi i moderan način isporuke multimedijskog sadržaja svojim korisnicima. Platforma će pružati ekskluzivne sadržaje iz Dinamovog svijeta, najnovije informacije i najzanimljivije priče iz kluba, a tematika obuhvaća aktualne i bivše igrače, trenere, ali i klupske legende. Aplikacija je kompatibilna s Android i iOS operativnim sustavima, a možete je pronaći na sljedećim linkovima. Posebno naglašavamo kako će Dinamo Plus prvih mjesec dana biti potpuno besplatan za sve navijače, što znači da će sav sadržaj biti dostupan svima. Nakon prvih mjesec dana dio sadržaja ostaje besplatan i dostupan svima, dok će se premium sadržaji naplaćivati od 15. rujna. Mjesečna premium preplata iznosit će 4 eura, ali je klub odlučio da će tijekom prve godine cijena premium sadržaja iznositi 2 eura.”

Na prvi pogled, računalni UI ove platforme izgleda gotovo identično kao stara verzija HDTV-a, a vidjet ćemo kakav nam to sadržaj Dinamo sprema…