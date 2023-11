Neumoljiva lakoća trpanja: Kane je s nova dva gola poveo Bayern do osvajanja skupine A

Osim što u Bundesligi ima 15 golova, u Ligi prvaka Kane je skoro pa još ubojitiji. U svoja prva četiri susreta za Bayern u LP dao je četiri gola i tako izjednačio učinak Roya Makaaya, a dodao je i dvije asistencije. Sa šest direktnih sudjelovanja u pogocima tako se radi o najučinkovitijem igraču ovosezonske Lige prvaka.

4 – Harry Kane has scored four goals in his first four UEFA Champions League games for FC Bayern; the joint-most by a player in his first four games in the competition for the club, along with Roy Makaay (4). Phantom. #FCBGAL pic.twitter.com/V7Lx5xCLuY

— OptaFranz (@OptaFranz) November 8, 2023