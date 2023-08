Neumoran: James Milner započeo je 22. sezonu u Premier ligi i tako izjednačio Giggsov rekord

Naime, za Milnera je ovo već 22. uzastopna sezona u najvišem rangu engleskog nogometa, čime se izjednačio s dosadašnjim rekorderom Ryanom Giggsom. Velški nogometaš svaku je od njih, naravno, odigrao za Manchester United te se umirovio u 41. godini života. Milner će početkom iduće godine proslaviti svoj tek 38. rođendan, pa je vrlo izgledno da će za 12 mjeseci i samostalno preuzeti ovaj rekord.

The model professional

After starting for Brighton today, James Milner has now played in 2⃣2⃣ consecutive #PL seasons pic.twitter.com/m6LPC4BxjR

— Premier League (@premierleague) August 12, 2023