Neuništiv: Cristiano Ronaldo zabio je suluda 73 gola za Portugal nakon svog 30. rođendana

Poveo je Portugal u 18. minuti nakon što je Gonçalo Ramos glavom pospremio ubačaj Bruna Fernandesa u mrežu. Mogli su Slovaci i povesti prije toga, ali pogodili su stativu, a onda je Ramos zabio, da bi 11 minuta kasnije Ronaldo udvostručio.

🌟🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 73 international goals after turning 30 year old…

…more than anyone has ever scored at any age for Germany, France, Italy, England, Spain, Netherlands, Sweden, Croatia, Denmark, Uruguay, Colombia, Chile, Mexico, USA, Egypt, Ghana and 176… pic.twitter.com/hCRMhDpVgn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2023