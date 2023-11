Neuništiva sorta: Pepe je sinoć postao najstariji strijelac u povijesti Lige prvaka

Broji Pepe 40 godina i 254 dana te je postao prvi 40-godišnjak s pogotkom u LP. Dosadašnji rekorder bio je Francesco Totti koji je 2014. zabio za svoju Romu protiv CSKA iz Moskve. No, Pepeu nije ni blizu jer Talijan je tada postigao pogodak s 38 godina i 59 dana, što znači da ga je Pepe potukao za dvije i pol godine.

40 – At 40 years and 254 days, Pepe tonight became the first player aged 40+ to score a UEFA Champions League goal. Eternal. #PORANT pic.twitter.com/X5I9TnMTim

