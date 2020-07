Neven Spahija je opisao kako izgleda život u Disney Worldu u kojem se nastavlja NBA liga

NBA košarkaši koji će krajem mjeseca nastaviti pandemijom koronavirusa u ožujku prekinutu sezonu, pripremaju se za nastavak natjecanja u Orlandovom Disney Worldu u kojem će biti odigrana završnica sezone. Ondje su 22 franšize, među kojima i Memphis Grizzliesi čiji je jedan od trenera i bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Neven Spahija.

Nalazi se ondje od 8. srpnja, a kako izgleda život u tamošnjoj izolaciji u doba korone i koje se mjere poduzimaju da bi se uopće mogao završiti osnovni dio sezone, a potom krenuti u doigravanje za prsten prvaka otkrio je u razgovoru za Večernji list.

“Fascinantno je u kakav je pothvat NBA ušao i kako se to provodi. Ovo je za sve nas nedoživljeno iskustvo. To je megazahvat koji NBA ligu košta 1.5 milijuna dolara dnevno. Ovo nije standard koji NBA koristi tijekom sezone, a on pretpostavlja hotele s pet zvjezdica. Ovo je hotel s dobre tri zvjezdice, no resort kao da je napravljen za ovakvu situaciju. U svakoj od depandansi su po dvije momčadi, a mi našu dijelimo s Netsima”, objašnjava prisjećajući se kako su izgledali prvi dani po dolasku na Floridu.

“Bili smo tri dana u karanteni, nismo smjeli iz sobe pa su nam hranu dostavljali pred vrata. Čak su nas i testirati dolazili u sobe, a došli bi ljudi u skafanderima i s vizirima, a mi bismo ih morali dočekati s obveznim maskama i akreditacijom oko vrata. Od tada se testiramo svaki dan.”

“Da bi mogao otići u dvoranu na trening, na ručak ili timski sastanak, ti moraš na posebnu aplikaciju unijeti svoju dnevnu temperaturu, ali i simptome ako ih imaš. Tek ako su ti sve rubrike zelene možeš izaći iz sobe i to sa svojom čipiranom akreditacijom, posebnom narukvicom s kojom pak ovjeravaš sve kontrolne točke te s maskom kojih ima posvuda.”

Postoji još jedna stvar koja je franšizama stavljena na raspolaganje, pametni prsten. Spahija priča:

“On nije obvezan, no on je sjajna podrška kvaliteti življenja i ja ga ne skidam. Taj prsten prati sve vaše dnevne aktivnosti pa ljudi iz našeg performance odjela mogu znati u kakvom ste stanju, jeste li optimalno spavali i slično. Prsten ne samo da prati otkucaje mog srca dok ujutro prakticiram brzo hodanje nego i kako se srce ponašalo tijekom spavanja. To je zaista nešto impresivno i ja ću to maksimalno koristiti.”

Zdravstveno-sigurnosno priručnik od 113 stranica pun je detalja kako se ponašati ne bi li se izbjeglo širenje zaraze. Spahija veli da se igrači pridržavaju tih mjera.

“Svi se pridržavaju pravila o fizičkoj distanci, a kada nekoga i sretnu nema dugog zadržavanja. Postoje igrači koji misle da se trebaju i bolje zaštititi od propisanog pa osim maske, nose i kape, naočale, duge rukave i dugu trenirku. Vidio sam na slici da je Joel Embiid došao u skafanderu, no ja ga ovdje dosad uopće nisam vidio.”

Pazi se na baš sve pa nitko iz ʻvanjskogʼ svijeta neće smjeti u resort prije no što se završe utakmice prvog kruga doigravanja.

“Kada bi nama netko izvana unio koronavirus, to bi moglo okončati sezonu. Jer, vrlo teško bi ga bilo obuzdati, cijelim tim bi morao u karantenu jer se broj zaraženih eksponencijalno širi”, zaključuje.