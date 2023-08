Nezadovoljni Leko kaže da Hajduk neće ‘skinuti gaće’ pred Dinamom zbog Livajina izostanka

Hajduk je danas upisao prvu pobjedu na pripremama u Sloveniji; Bijeli su do 64. minute gubili od MTK-a, ali potom je utakmicu preokrenuo Marko Livaja koji je ušao tek četiri minute ranije. Splitski talisman zabio je dva i namjestio jedan gol — i to baš Leonu Dajakuu, novom pojačanju — a Hajduk je slavio rezultatom 3-1.

Usprkos ugodnom stanju na semaforu, trener Ivan Leko baš i nije bio zadovoljan poslije susreta, prenose Sportske novosti.

“Puno zadovoljniji sam bio igrom momčadi koja je prva izašla na travnjak u dvoboju sa Olimpijom nego protiv MTK-a”, spomenuti list prenosi njegove izjave. “Ovo je bilo puno lošije nego protiv Ljubljančana. Momčad koja bi trebala biti gro startera, nije bila dobra. Prvo poluvrijeme sporo, kilavo, mekano u fazi obrane, puno udaraca se dozvoljavalo, puno se trčalo natrag. Treba to sve otvoreno reći. S druge strane, odlična reakcija igrača s klupe. Gladnih, željnih. Poslije utakmice pričao sam sa svima, ne znam s kim bi sutra krenuo u službenu utakmicu. Jer, ovi koji su trebali krenuti su bili lošiji, a ovi koji nisu trebali su bili bolji. Fali nam zdrave konkurencije na treningu, to se osjeti. Taj faktor zone komfora treba izbjeći i dobro je da nam se ovo događa. Bitno je za pobijediti zbog situacije oko kluba, a za nas je naučiti i vidjeti gdje smo.”

Koji je razlog lošeg prvog poluvremena? Tjelesni umor ili psiha?

“Ne ubijamo se na pripremama nego nastojimo normalno trenirati i raditi na fizici”, istaknuo je Leko. “Želimo biti u dobroj formi i spremni pobjeđivati. Sigurno je u pitanju psihologija, glad i zona komfora. Nismo svježi i lagani, ali takva je faza priprema. Bilo je vruće, bio je tvrd i suh teren, ali svake tri minute je udarac na gol. Premekano smo igrali, a to je stvar stanja uma. Došli su protivnici koji su agresivni, moraš na to odgovoriti i to mi se nije svidjelo.”

Koliko je Hajduk ovisan o Livaji? Opet je on uzeo stvari u svoje ruke.

“Apsolutno, nitko to ne krije, ekipu stvaram oko Marka Livaje”, istaknuo je. “Ne lažem se pričom ovo je kolektivni sport. Ne, nismo svi isti, mi slažemo momčad oko Livaje. Ovo je bio pravi Livaja. Ostalima pomogne. I svi su dobri, dobar je Brajković, Lauš, Ćubelić, Dajaku. Svih čini boljima.”

Hajduk u Superkupu protiv Dinama ne može računati na Livaju.

“To je prilika, ali i ogromni hendikep jer nismo isti sa Markom i bez njega”, smatra Leko. “Nećemo mi uzeti ispriku “nema Marka, pa ćemo skinuti gaće”.”

Koliko mu smeta što, primjerice, Marko Capan mora igrati desnog beka, a Ivan Ćubelić stopera?

“Smeta”, složio se Leko. “Neću kukati i plakati, ali kada moraju biti u sparingu, ni krivi ni dužni to igrati. Igraju dobro, ali da se ne lažemo…. Šutimo i radimo što imamo. Nije ni u drugim klubovima idealna situacija. Možda smo se i promijenili, neću brojiti koliko nam fali, da ne ispadne opet cirkus. Nastojimo biti iskreni i kritični. Svi gledaju, svi vide.”