NFL igrači od vodstva lige traže bolje zaštitne mjere od korone ili, kažu, nogometa neće biti

Za nešto manje od dva tjedna trebali bi biti otvoreni trening kampovi NFL momčadi uoči početka nove sezone američkog nogometa, a igrači su od vodstva lige zatražili bolje mjere zaštite od koronavirusa kao uvjet da se od rujna nađu na terenima širom SAD-a.

Mnogi igrači su u nedjelju svoje stavove objavili putem društvenih mreža, s vrlo jasnim porukama iz kojih se može isčitati spremnost na bojkot, ne budu li poboljšane zaštitne mjere protiv koronavirusa. Njihove objave na twitteru pratio je ključni slogan #WeWantToPlay (Mi želimo igrati).

ʻMi želimo igrati, ali želimo i zaštiti svoje voljeneʼ, napisao je ‘quarterback’ Seattle Sehawksa Russell Wilson čija je supruga trudna.

ʻJoš uvijek ne postoji jasan plan vezan za zdravlje igrača i obiteljsku zaštituʼ, istaknuo je .

U skupini igrača zabrinutih nedostatkom zaštitnih mjera našao se i 41-godišnji vođa napada New Orleans Saintsa Drew Brees.

We need Football! We need sports! We need hope! The NFL’s unwillingness to follow the recommendations of their own medical experts will prevent that. If the NFL doesn’t do their part to keep players healthy there is no football in 2020. It’s that simple. Get it done @NFL

