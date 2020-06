NFL-ov povjerenik Roger Goodell ohrabruje franšize da angažiraju Colina Kaepernicka

Povjerenik američke profesionalne lige u američkom nogometu Roger Goodell izjavio je kako bi želio vidjeti Colina Kaepernicka (32) — koji je već četiri godine izvan lige zbog javnog iskazivanja svog nezadovoljstva zbog pretjerane uporabe sile od strane policije prema tamnoputom stanovništvu — ponovno u ligi te kako ohrabruje franšize da ga angažiraju.

“Slušajte, ako on želi nastaviti svoju karijeru u NFL-u, tada očito mora pronaći franšizu koja ga želi angažirati. Ja podržavam i ohrabrujem svaku u donošenju takve odluke. Ako on više neće igrati, tada ga pozivam da sjedne s nama za stol i pomogne nam, vodi nas kako bismo donijeli bolje odluke vezane za stvari koje se moraju učiniti u našim zajednicama.”

“Već smo ga i ranije pozivali te želimo da se svi osjećaju dobrodošli na takvim sastancima na kojima se treba pozabaviti kompleksnim i teškim problemima koji su prisutni već dugo vrijeme. Nadam se kako smo sada svi posvećeti tome da učinimo dugotrajne i značajne promjene”, kazao je Goodell u gostovanju u ESPN-ovoj emisiji Povratak sporta.

NFL commissioner Roger Goodell said he supports and encourages teams to sign quarterback Colin Kaepernick. https://t.co/eXiEM4UAyv

— ESPN (@espn) June 15, 2020