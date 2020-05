NFL-ovci, roštilj i dvije nabijene puške: DeAndre Baker i Quinton Dunbar optuženi za pljačku

Teške optužbe sjedaju na račun dvojice igrača iz NFL-a, javljaju američki mediji.

Policija u južnoj Floridi trenutno pokušava pronaći cornerbackove Quintona Dunbara, 27-godišnjaka koji je nedavno trejdan iz Washingtona u Seattle, kao i DeAndrea Bakera, 22-godišnjeg prošlogodišnjeg rookieja i člana New York Giantsa.

Piše se kako su traženi nakon što ih je nekolicina svjedoka optužila za oružanu pljačku na jednom roštilju. Policija iz grada Miramara u četvrtak je objavila naloge za uhićenje obojice gdje ih se optužuje za pljačku vatrenim oružjem, a Bakera se tereti i za teški napad. Kako je navedeno u dokumentu, dvojac se u srijedu navečer pronašao na tulumu gdje je izbila tučnjava, Baker je, navodno, izvadio pištolj te skupa s Dunbarom i dvojicom ostalih počeo pljačkati prisutne, uzimajući tisuće dolara u gotovini, satove i ostale vrijedne predmete.

Nadalje se ističe kako su pljačkaši tada pobjegli Mercedesom, Lamborghinijem i BMW-om. Svjedoci su navodno kazali kako su automobili bili parkirani tako da se može lako i brzo otići, što je detektive, navodi AP, navelo na sumnju da je cijela operacija bila planirana.

Arrest warrants have been issued in South Florida for Giants CB DeAndre Baker and Seahawks CB Quinton Dunbar after an alleged armed robbery. https://t.co/hDDhApf38U

