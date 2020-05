NFL sezona trebala bi startati na vrijeme, a novac za ulaznice će se vraćati ne bude li publike

Kupci ulaznica za susrete profesionalne lige američkog nogometa (NFL) ne moraju brinuti za svoj novac ako utakmica bude otkazana ili se bude morala igrati pred praznim tribinama zbog koronavirusa. Naime, vodstvo NFL-a svim je franšizama dalo naputak da u tom slučaju moraju vratiti novac za kupljenu ulaznicu u punom iznosu.

Kompletan raspored sljedeće sezone NFL-a bit će objavljen u četvrtak, a unatoč pandemiji koronavirusa vodstvo lige zasad ostaje pri tome da će sezona početi na vrijeme i da će se odigrati po planu, a to znači da bi počela 10. rujna, a završila bi Super Bowlom 7. veljače 2021.

While planning to play a full regular-season schedule, the NFL has formulated a ticket refund plan for canceled games or those held without fans.https://t.co/eSLzwZs7cs pic.twitter.com/GH5SXd4r1L

— Denver7 News (@DenverChannel) May 6, 2020