NHL: Nastavak natjecanja bit će izveden kao doigravanje za Stanley Cup sa 24 momčadi

Povjerenik sjevernoameričke Nacionalne hokejaške lige (NHL) Gary Bettman potvrdio je u televizijskoj izjavi da će mogući nastavak prekinutog natjecanja biti izveden kao doigravanje za Stanley Cup u kojem će sudjelovati 24 momčadi.

Plan je da će se za naslov boriti 12 momčadi iz Istočne i 12 momčadi iz Zapadne konferencije, a za sedam najlošijih klubova je sezona završena 12. ožujka, kad je došlo do prekida natjecanja zbog pandemije izazvane širenjem koronavirusa.

Sve utakmice će biti igrane u dva grada.

Bettman nije rekao o kojim se gradovima radi, ali je rekao da su u konkurenciji Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver in Edmonton. Iako su među kandidatima tri kanadska grada, Bettman je rekao da će oni biti uzeti u obzir samo u slučaju da Kanada ukine obaveznu 14-dnevnu karantenu za sve koji dolaze u tu zemlju.

Here are 10 key questions about the resumption of play that Commissioner Gary Bettman and Deputy Commissioner Bill Daly answered during a videoconference with the media. https://t.co/9ibEjzrR6G

— NHL.com (@NHLdotcom) May 27, 2020