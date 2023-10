Ni dva mjeseca nakon otkaza u Slavenu, Ricardo Moniz ima novi posao. Šef je struke u Zürichu

Taman pred početak rujanske reprezentativne stanke, nizozemski strateg Ricardo Moniz rastao se sa Slaven Belupom. Preciznije bi bilo reći da mu je koprivnički prvoligaš udijelio otkaz, i to nakon lošeg starta u sezonu, odnosno samo šest bodova nakon sedam odigranih kola u HNL-u. No, očito ta podosta neuspješna epizoda u Podravini nije naštetila njegovom nogometnom ugledu, već je pronašao novi angažman.

I to čak u švicarskom prvenstvu, gdje će iduće tri godine raditi kao ‘trener nad trenerima’, kako su to pojasnili u Zürichu. Taj ga je klub jučer predstavio, priopćivši tim putem kako će Moniz raditi i na poziciji voditelja razvoja mladih igrača, kazavši kako on “donosi dugogodišnje iskustvo iz raznih uloga u međunarodnom nogometu.”