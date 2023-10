Ni Eustace ni Neno: Philippe Clement imenovan je novim trenerom Rangersa

Danas 49-godišnji trener ostao je upamćen u Bruggeu kao stručnjak koji je igrao dojmljiv nogomet, a na klupi Rangersa zamijenit će Michaela Bealea koji je dobio otkaz prije dva tjedna nakon što je Rangers vodio tek 10 mjeseci.

