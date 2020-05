Ni orao, ni kopao: Alan Pardew u Den Haagu nije samo izbjegao ispadanje, već je pokupio i bonus

Alan Pardew stigao je u ADO den Haag u prosincu prošle godine. Navijači su mu pripremili impresivnu dobrodošlicu, a Pardew je do kraja sezone trebao igrati ulogu spasitelja, odnosno sadržati den Haag u prvoj nizozemskoj ligi.

Upisao je pobjedu u debiju na klupi novog kluba. U idućih sedam kola, međutim, njegova momčad niti jednom nije osvojila tri boda. I zatim je prvenstvo prekinuto. Do kraja je trebalo biti odigrano još osam kola, a den Haag nalazio se na pretposljednjem mjestu, sa sedam bodova minusa u odnosu na sigurnu zonu.

Nizozemski nogometni savez jučer je prvenstvo poništio i vjerojatno je malo ljudi ta odluka razveselila kao Pardewa. Prvi puta u povijesti Eredivisie prvaka nema, baš kao ni ispadanja, odnosno ulaženja u prvu ligu.

Alan Pardew will reportedly earn a £100,000 bonus after ADO Den Haag were saved from relegation by the KNVB. (Mirror) pic.twitter.com/KO4SjpTBFa

— Dutch Football (@FootballOranje_) April 25, 2020