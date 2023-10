Ni Osijek nije tako glatko stigao do četvrtfinala. Za to mu je u Karlovcu trebao Lovrićev penal

Utorak nam je ponudio i treći susret dana u osmini finala hrvatskog Kupa, a i treći HNL klub našao je svoje mjesto među osam najboljih. Učinio je to i Osijek koji je, poput Hajduka, gostovao kod člana trećeligaškog društva, a također nije prošao glatko.

No, Zoran Zekić može odahnuti jer s 1-0 obavio je posao kod Karlovca i upisao treću pobjedu od povratka na osječku klupu. A može biti i zadovoljan jer probudio je Kristijana Lovrića, a ovaj mu je vratio svojim trećim golom sezone, a prvim od sredine kolovoza i remija s Istrom.

Osijek nije dobro izgledao u početku, a onda je, nakon 20 minuta igre, dobio priliku za vodstvo. Zvonko Pamić pogodio je Petra Brleka u nastojanju da dođe do jedne lopte, a Jakov Titlić pokazao je na 11 metara. S bijele točke bio je siguran Lovrić i to je bilo to od pogodaka.

Imao je Osijek do kraja šansi, a i Karlovac Igora Pamića nije ostajao dužan. No, Osječani u dosta jakom sastavu odbili su sve, zadržali vodstvo i plasirali se u četvrtfinale. Zanimljivo, ovo je Osijeku bila prva pobjeda u sedmom dvoboju protiv Karlovca u rivalstvu koje seže do karlovačkih HNL dana, a sada se Slavonci u miru mogu spremati za dvostruki program i teško gostovanje kod Gorice pa još jedan susret s Hajdukom.

