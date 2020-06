Ni vrit ni mimo na San Mamésu: Bilbao i Atlético se trudili, ali na kraju su podijelili bodove

Atlético Madrid bori se za plasman u Ligu prvaka i današnje gostovanje u Bilbau kod Athletica, ukupno 180. susret po redu između navedenih ekipa, trebao je biti pravi test za Simeoneovu momčad koja zbog ozljede ne može računati na Félixove usluge. U preostalih 11 utakmica mjesta kiksevima baš i nema, prije korona-razdoblja Madriđani su bili u solidnoj formi, odnosno, bez poraza u pet utakmica, a danas smo gledali živopisan, ali pomalo nedorečen ogled koji je završio 1-1.

S obzirom na napadački profil obje momčadi ove sezone (31 pogodak u režiji madridskog tima i 29 za Bilbao), nismo očekivali bogzna kakvu golijadu. Podsjetimo, u jesenskom sučeljavanju ovih momčadi bolji su bili današnji gosti slavljem od 2-0 u listopadu…

Prvu značajniju priliku na San Mamésu stvorio je Atlético, odnosno Yannick Carrasco čiji je poprilično neugodan udarac iz 12. minute otišao pored gola, a prvi šut u okvir vidjeli smo 13 minuta kasnije kada je Iñaki Williams pokušao glavom nakon Capina ubačaja, ali Jan Oblak bio je pravilno postavljen. Bilbao je općenito diktirao ritam utakmice u tim trenucima, dok je Atlético na tipičan način kompaktno organizirao obranu i čekao priliku iz kontre. Pritom je Athletic dosta pokušavao s desne strane koju je probijao spomenuti dvojac Williams-Capa.

U 33. minuti ponovno je Athletic došao u šansu na slični način kao i ranije, samo što se to ovaj put odigralo puno opasnije. Kapetan Iker Muniain ubacio je s lijeve strane prema Yerayu Álvarezu koji je bio leđima okrenut golu u kaznenom prostoru, ali je odlično uspio zahvatiti loptu glavom i dobrano testirati Oblaka. U ne tako sadržajnom prvom poluvremenu Athletic je igrački definitivno pokazao više od strpljivih gostiju iz Madrida, a to se, naposljetku, pokazalo i na rezultatu.

U 37. minuti Williams je primijetio Yurija Berchichea na lijevoj strani, on je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor na koju je naletio dotad vrlo aktivni Muniain koji ju je uspješno pospremio u mrežu i došao do svog petog ovosezonskog pogotka. Ipak, uslijedilo je instantno Atléticovo buđenje.

Tek dvije minute nakon pogotka Álvarez je pogriješio kada mu je Saúl presjekao ispucavanje, potom dodao do Kokea koji je uposlio Diega Costu, a napadač je imao dosta prostora između dvojice Bilbaovih braniča i bez problema je poentirao za poravnanje rezultata te tako zabio svoj prvi zgoditak u La Ligi još od listopada. Imao je Athletic igru, ali zbog jedne obrambene neopreznosti nije otišao na poluvrijeme u plusu. Usto, spomenimo kako je asistent za izjednačujući Atléticov pogodak danas upisao svoj 308. nastup za Colochonerose čime je postao četvrti igrač u klupskoj povijesti kojemu je to uspjelo.

Diego Costa dedicated his goal to @AtletiFemenino’s @VirginiiiaTr, who successfully had a brain tumour removed a few weeks ago 👏 pic.twitter.com/0E06gTv8lV

— 433 (@433) June 14, 2020