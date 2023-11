Nije ljeto, ali Atlético kao da je bio na odmoru u Las Palmasu. Prvi mu je to poraz tamo od 1987.

🟡🔵 Las Palmas with a big 2-1 win over Atléti this evening…

Simeone's first loss in 9 games! ❌ pic.twitter.com/TjwEdu3FJW

— EuroFoot (@eurofootcom) November 3, 2023

Igrala se tad već 75. minuta, Cholovim trupama nije ostalo previše vremena za povratak, a kamoli kompletni preokret. Nadu je u 83. vratio Álvaro Morata, sedmim ligaškim zgoditkom se na drugom mjestu ljestvice strijelaca izjednačio s klupskim suigračem Antoineom Griezmannom. Jurnuli su tad gosti još i više te snažnije, Morata je u sudačkoj nadoknadi pogodio i gredu, ali spasa nije bilo.

Ovakav rasplet je veliko iznenađenje, i to odmah na otvaranju 12. kola španjolskog prvenstva. Las Palmas je, pak, upisao četvrtu pobjedu u posljednjih pet kola, no nijedna od njih neće tako odjeknuti kao ova večerašnja nad Atléticom.