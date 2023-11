Nije Luka Božić, ali može proći: Jokić novim triple-doubleom opet ispisao povijest

Naime, Jokić je utakmicu okončao s triple-double učinkom od 26 poena, 16 skokova i čak 18 asistencija — ovakve brojke nijedan igrač u povijesti NBA lige ranije nije upisao. Također, momku iz Sombora to je bio četvrti nastup u NBA karijeri s 25 ili više poena te 15 ili više skokova i asistencija, čime se izjednačio s legendarnim Wiltom Chamberlainom na vječnoj listi.

