Nije neka novost napisati da Dončić razvaljuje, ali sinoć je radio baš to u slavlju Mavsa protiv Kingsa

Rezultat je bio 95-89 za Sacramento Kingse, a do kraja utakmice ostalo je nešto više od četiri i pol minute kad je Luka Dončić, kontrolirajući napad svojih Dallas Mavericksa, prenosio još jednu loptu preko centra igrališta u Orlandu.

Kristaps Porziņģis napravio je blok na trici, dvojica igrača suparničke momčadi nakon njega ostala su na Dončiću, a Latvijac se nastavio kretati prema košu. Dončićeva finta zbunila je obojicu; Nemanja Bjelica htio je zatvoriti desnu stranu, a potom utrčati na pokušaj blokiranja Dončićeve trice, Cory Joseph sa zakašnjenjem preuzeti Porziņģisa. Na djelić sekunde ostao je sjajni slovenski košarkaš sam, s opcijom kažnjavanja suparnika šutom za tri poena ili dodavanjem lopte suigraču ispod kojeg je bio 30 centimetara niži Joseph.

Odlučio se za asistenciju.

Porziņģis je bez problema pospremio dodavanje, smanjio zaostatak Mavsa i omogućio Dončiću da u tom trenutku stigne do triple-doublea. Do kraja utakmice ukrasit će Slovenac taj učinak uz osobni rekord u broju skokova i povesti Maverickse do pobjede ostavrene u produžetku utakmice.

Dakle, u konačnih 114-110 nevjerojatni je Dončić utkao 34 poena i 12 asistencija, dodavši im i 20 pod obručima uhvaćenih lopti. Ostvareni trostruko-dvoznamenkasti učinak bio mu je 16. ovosezonski i 24. u karijeri, a, kao da to nije dovoljno moćan pothvat, bio je i prvi za franšizu koji je stigao u 30-20-10 varijanti. Štoviše, Dončić je odsad i najmlađi igrač u povijesti najjače košarkaške lige svijeta koji je ostvario takve brojke. S 21 godinom i 158 dana mladosti iza sebe je ostavio velikana Oscara Robertsona koji je 1961., u dobi od 23 godine i 12 dana, stigao do takvog učinka.

Dodajmo ovome da su Phoenix Sunsi Darija Šarića sa 117-115 pobijedili Los Angeles Clipperse Ivice Zupca zahvajujući pogotku sa sirenom Devina Bookera (35 poena, osam asistencija).

Šarić je u slavlju sudjelovao sa 13 koševa, osam skokova i asistencijom u 26 minuta na terenu, dok je Zubac za Clipperse odigrao 25 minuta i upisao double-double sa 18 poena i 12 skokova. Imao je i jedan blokirani šut.