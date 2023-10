Nije nevjerni Toma, već odani Mitoma: japanski dribler produljio je svoju suradnju s Brightonom

Puno je već tekstova ispisano o Kaoruu Mitomi, sjajnom japanskom ofenzivcu iz Brightona. Pogotovo se to odnosi na njegove driblerske sposobnosti, a na tu temu je čak i diplomirao na Sveučilištu u Tsukubi. Na jug Engleske stigao je prije dvije godine, u međuvremenu je odradio i sezonu na posudbi u Belgiji, a otad se prometnuo u jednog od najvažnijih članova momčadi.

Stoga ni ne čudi da se za njega već zanimaju i brojni europski velikani, no oni će još neko vrijeme morati pričekati na to, a za njegovo dovođenje će trebati izdvojiti još i više milijuna. Danas je, naime, Mitoma potpisao produljenje ugovora, pa će u Brightonu ostati barem do ljeta 2027. godine. Dosad je za Galebove skupio 52 nastupa, u kojima je 13 puta bio strijelac, a 12 asistent.