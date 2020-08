Nijemci nastavljaju s odlascima u penziju: Sandro Wagner okončao je igračku karijeru

Nedavno je svjetski prvak iz 2014. godine André Schürrle okačio kopačke o klin, a zatim je jednako postupio i njegov nekadašnji reprezentativni kolega Benedikt Höwedes. Sada im se pridružio i treći njemački kapitalac…

Sandro Wagner, nakon odlaska iz Tianjin TEDA-e, odbio je nekoliko ponuda za povratak u Njemačku iz Kine i odlučio okončati igračku karijeru u 32. godini života. Prekaljeni brko tvrdi kako će se sada posvetiti trenerskom izazovu…

“Jako sam zahvalan što mi je nogomet omogućio tako nevjerojatan život”, otkrio je za Bild. “Uspio sam ostvariti sve ciljeve i snove. Bio sam jako sretan što sam dobio ponude bundesligaških klubova, ali ostajem pri svojoj odluci. U rujnu ću započeti s učenjem za trenerski posao, a plan je pronaći angažman sljedećeg ljeta. Sada samo želim uživati sa svojom obitelji, kojoj moram najviše zahvaliti. Uvijek je bila uz mene, čak i kada ja nisam mogao biti uz ženu i djecu dok sam profesionalno igrao.”

3 Bundesliga titles.

5 goals in 8 caps for Germany.

44 goals in 180 Bundesliga games for 6 different clubs.

Sandro Wagner has retired. pic.twitter.com/TrsdtFpS06

