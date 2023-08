Nijemci vođeni Dennisom Schröderom i njegovih 30 poena iznenadili su i prizemljili Australiju

Sigurno su apetiti u Australiji značajno porasli nakon što je sjajna momčad predvođena NBA zvijezdama odigrala odlično drugo poluvrijeme i razbila Finsku u prvom kolu SP-a, ali na drugoj prepreci došlo je prizemljenje. Njemačka je odigrala nadahnuto i predvođena Dennisom Schröderom u zadnjoj dionici je preokrenula rezultat i slavila 85-82.

Još jednom, kao i prije dva dana, nije baš bajno bilo australsko prvo poluvrijeme. Nije funkcionirala obrana, Nijemci su dosta lako preko Schrödera dolazili do pozicija za ubačaje i tome svjedoči rezultat od 49-44 za Njemačku nakon 20 minuta i tempo kojem bi Nijemci došli blizu 100 poena.

No, u trećoj dionici Australci su zaigrali kako znaju. S minus sedam početkom treće krenuli su u seriju i polako počeli nagrizati zaostatak, a polovicom dionice nakon zakucavanja Josha Giddeya prešli su i u vodstvo koje je Dante Exum ubrzo podebljao svojom serijom od sedam poena pa se u zadnjih 10 minuta ulazi s četiri poena viška za Australiju.

Nijemci su ipak u četvrtu krenuli mnogo bolje i rade 10-0 u samo dvije minute pa dolaze u prednost koju su zapravo i održavali do samog kraja. Približila se Australija na posjed zaostatka, čak i izjednačila preko Giddeya na minutu i pol do kraja, no tu je opet Schröder.

Njemački bek položio je za 83-81 na 46 sekundi do kraja, Giddey je u sljedećem napadu pogodio samo bacanje, a onda se redaju greške pa napade ne koriste ni jedni ni drugi. Ostalo je tako tek par sekundi i Maodo Lo položio je za 85-82, a posljednji šut s centra koji je uputio Giddey nije našao cilj.

Zaista važnu pobjedu tako je upisala Njemačka koja je sada na omjeru 2-0, dok Australija ima 1-1. Ovo u posebno težak položaj smješta Finsku koja u trećem kolu baš protiv Njemačke mora igrati za goli život.

Schröder je na kraju zabio 30 poena uz osam asistencija i dobar šut iz igre 10/19, a Lo je dodao 20 ubačaja i pet trica. Kod Australaca je Patty Mills ubacio 21 uz pet skokova i šest asistencija, a Giddey je stao na 17.