Nikad nije kasno: Gravenberch je zabio prvijenac za Liverpool u pobjedi protiv Saint-Gilloisea

Ryan Gravenberch's three starts for Liverpool:

◉ 🅰️ vs LASK

◉ 🅰️ vs Leicester

◉ ⚽️ vs USG

The first Liverpool player to record a goal involvement in his first three starts since Milan Baros in 2002. 👏 pic.twitter.com/gcukWp7NpP

— Squawka (@Squawka) October 5, 2023

Protiv LASK-a je 74 minute i upisao asistenciju, a večeras je došao i do prvijenca u crvenom dresu. Zasad je u tri starta, protiv Leicestera u Liga kupu, LASK-a i Uniona, upisao dvije asistencije i gol. Posljednji igrač koji je imao gol/asistenciju u svakom od prva tri starta za Liverpool je Milan Baroš, još tamo 2002.

Hoće li zbog toga zaraditi šansu u prvoj postavi i u Premier ligi, ostaje za vidjeti, ali Gravenberch zasada dobro koristi prilike koje mu Jurgen Klopp daje. Konačan rezultat postavio je Diogo Jota u 92. minuti.