Nikad nije prerano: Endrick je prvi 17-godišnjak s pozivom u brazilsku vrstu još od Ronalda

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Fernando Diniz objavio je popis igrača za utakmice protiv Kolumbije i Argentine u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a najveća je novost promocija novog čuda od djeteta. Naime, na popisu se nalazi i 17-godišnji napadač Palmeirasa Endrick koji će se idućeg ljeta pridružiti Real Madridu.

Radi se o novom brazilskom nogometnom projektu, a već sada ga uspoređuju sa slavnim sunarodnjacima Peléom, Ronaldom i Romariom. Ne čudi stoga što ga je Real Madrid već prošlog prosinca dogovorio u vrijedom transferu te će tako pokušati ponoviti uspjeh koji trenutno u kraljevskom klubu imaju Vinícius i Rodrygo. Sa 16 godina, dva mjeseca i 16 dana postao je najmlađi igrač koji je ikada nastupio za Palmeiras, a sada je postao i najmlađi igrač koji je dobio poziv u Seleção nakon 1993. godine i Ronalda.

“Endrick ima puno potencijala, vrlo je talentiran, ali još ne znamo hoće li se uspjeti dokazati na velikoj sceni. Nećemo ga stavljati pod veći pritisak ovim pozivom, ovo je samo nagrada za njegove igre”, kazao je Diniz koji se vraća izborničkim obvezama nakon što je sa svojim Fluminenseom ispisao povijest i osvojio prvi Copa Libertadores u klupskoj povijesti.

Endrick is the youngest player called up to the Brazil national team since Ronaldo in 1993 🌟 🇧🇷 pic.twitter.com/DvFm80ePnQ

— GOAL (@goal) November 7, 2023