Ni’ko kao Galešić: Rijeka je zahvaljujući svojem stoperu pobijedila tvrdoglavi Slaven

Nakon četiri utakmice bez pobjede, Rijeka je zaredala dva trijumfa: nakon slavlja protiv Osijeka u prošlom kolu, danas je pobijedila i Slaven Belupo u Koprivnici, iako je utakmica bila puno neizvjesnija nego što bi Željko Sopić htio. Gosti su pobijedili 1-0 nakon sjajnog individualnog poteza Nike Galešića. Slaven je imao svoje prilike, ali ga je završnica potpuno napustila.

Iako je Rijeka prva zaprijetila preko kasnijeg strijelca Galešića, Slaven Belupo je pokazao inicijativu na početku utakmice i dao do znanja da se neće samo grčevito braniti; Tomislav Štrkalj testirao je Nediljka Labrovića u 10., a Antonio Bosec nekoliko minuta kasnije. Pa ipak, do kraja poluvremena nismo vidjeli puno pravih prilika, barem ne do gostujućeg pogotka u 39.

Galešić se tada na trenutak pretvorio u Frenkieja de Jonga, povukao sa svoje polovice, došao do Slavenovog kaznenog prostora, opalio i zabio za 1-0. Bio mu je to treći, daleko najbolji, gol u HNL-u. Gosti su s 1-0 otišli na odmor, ali Slaven se nije predao. Domaćin je zaprijetio na početku nastavka, prvo preko Boseca, onda Benedika Mioča, ali najveću priliku za izjednačenje Slaven je imao u 61. Mioč je ovaj put bio dodavač, ali Arber Hoxha nije bio precizan. Bila je to Slavenova priča utakmice; solidna igra na terenu, ali loša realizacija. Imat će Roy Ferenčina nakon današnje utakmice dosta razloga za zadovoljstvo, ali tablica je nemilosrdna: Slaven Belupo nakon devet kola ima jednu jedinu pobjedu i predzadnji je sa šest bodova. Rijeka je druga, sa samo dva boda manje od Hajduka, ali treba uzeti u obzir da Dinamo ima dvije utakmica i samo tri boda manje.

