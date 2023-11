Niko Kovač pravi je majstor za njemački kup. U 25 utakmica ima čak 23 pobjede i dvije titule

Ono što je Carlo Ancelotti za Ligu prvaka, a Unai Emery za Europa ligu, to je Niko Kovač za DFB-Pokal. Barem bi se to moglo zaključiti kada se pogleda učinak ovog hrvatskog trenera u njemačkom kupu, gdje je vrlo uvjerljiv još od svojeg debija prije sedam godina. Tada je još bio za kormilom Eintrachta iz Frankfurta, potom je vodio Bayern te sad i Wolfsburg, no njegove pobjedničke navike nisu se mijenjale.

Sa svakim od ta tri kluba sudjelovao je u po dvije kampanje, pritom je momčadi vodio u 25 utakmica, a u čak 23 je došao do pobjede. Najnovija u tom nizu stigla je sinoć, na domaćem je terenu s minimalnih 1-0 bio bolji od Leipziga, inače branitelja naslova u domaćem kupu. Tako je Kovač zadržao svoj gotovo pa savršen učinak u tom natjecanju, poražen je tek lani u osmini finala te u velikom finalu 2017.

They called us a madman. #VfLWolfsburg#WOBRBL pic.twitter.com/s4EY50FWHX — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) October 31, 2023 Tad je s Eintrachtom umalo osvojio titulu, ali je već iduće sezone napravio korak dalje te nakon 30 godina tom klubu donio neku veliku titulu. Potom je stigao u Bavarsku, s Bayernom je sa svih šest pobjeda opet trijumfirao u kupu, pa zatim i s dvije pobjede u idućem izdanju uspješno krenuo u obranu titule prije nego što je smijenjen. Uz pogodak Václava Černog, Wolfsburg je jučer došao do novog sjajnog rezultata i preskočio tu zahtjevnu prepreku. Novi izazovi u kupu slijede im početkom prosinca, no s obzirom na to što nas uči povijest, neće tad biti kraj Kovačevog pohoda u DFB-Pokalu.

