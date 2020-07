Niko Kovač predstavljen je u Monacu. Novinarima je prezentirao vlastitu trenersku filozofiju

Niko Kovač ovih dana čini prve korake kao novi Monacov trener, a danas ga je čekalo i predstavljanje pred novinarima koje je trajalo više od sat vremena. Hrvatski stručnjak odgovorio je na brojna pitanja vezana uz prvu momčad i svoje planove koje za istu ima.

“Bilo je iznenađenje. Sve se odigralo vrlo brzo i zato pričam na engleskom, a ne na francuskom”, osvrnuo se Kovač na sam dolazak u kneževinu. “Razlog je jednostavan: Monaco je velik klub s golemom tradicijom, posljednje godine nisu bile toliko uspješne i naš cilj je vratiti klub na vrh Ligue 1.”

“Svaki trener razmišlja na vlastiti način i gaji osobnu nogometnu filozofiju”, napomenuo je nekadašnji hrvatski izbornik. “Za mene je iskustvo alat koji mogu iskoristiti. Imamo pet tjedana za poboljšati se, a siguran sam da ćemo Paul Mitchell, Oleg Petrov i ja naći pravi način kako to učiniti. S njima razgovaram, vidjet ćemo što ćemo napraviti u prijelaznom roku.”

Što se tiče vlastite trenerske filozofije, prezentirao ju je sljedećim riječima:

“Kako biste igrali intenzivno, morate biti u dobroj formi, kvaliteta mora biti visoka. Prvo moramo vidjeti jesu li igrači spremni. Ja sam Hrvat, dolazim iz Njemačke, radio sam dosta priprema i naš je fokus na taktici, dobroj fizičkoj spremi i tehnici”, objasnio je. “Moramo učiniti sve kako bismo se poboljšali: pet tjedana možda se čini kao puno vremena, ali nije. Trebamo strast, stav i marljiv rad kako bismo postali bolji u svim segmentima.”

Niko Kovac : "Ce n'est que mon 2e jour à l'ASM. On a eu que deux entraînements et demain on aura un match amical. Là, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble et aussi du temps pour savoir quel genre de joueurs on aura besoin. Nous discuterons avec Oleg et Paul". 👀 pic.twitter.com/SbzjzrzcSZ

