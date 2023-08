Nikoličius o aktualnostima: ‘Za Žapera smo poslali ponude, situaciju oko Perišića pratimo’

Je li vrime? Hajdukovi navijači gube san pretraživanjem interneta u nadi da će doći do sudbonosnog traga ili informacije oko dolaska Ivana Perišića u Hajduk, a ekipa s Nove TV odlučila je razgovor potražiti na samom izvoru. Tako je za tamošnji Dnevnik razgovor odradio Mindaugas Nikoličius.

Nije popularni Niko govorio samo o Perišiću, već i o još nekim transferima koji intrigiraju hrvatsku nogometnu javnost, poput dolaska Mihaela Žapera u Hajduk ili odlaska Luke Vuškovića.

“Perišić ima još godinu dana ugovor s Tottenhamom”, rekao je, prenosi Dalmatinski portal. “Mi pratimo situaciju, probat ćemo to realizirati, ali moramo vidjeti s puno predispozicija prije”, kaže, pa nastavlja o razgovorima:

“Ne bih želio otkriti toliko duboko tko s kim priča i koliko to duboko ide. Prijelazni rok je do 8. rujna, kad krene Premiership vidjet ćemo kakav on status ima tamo.”

Neki govore da je realnije da Perišić iz ugovora izađe tek na zimu. Nikoličius to ne komentira, ali po svojim saznanjima smatra da Tottenham na hrvatskog reprezentativca ipak još računa.

“Ljudi ne bi trebali podcjenjivati Perišića. On bi želio igrati za Hajduk, to je sve jasno, ali on ima ponude i drugih klubova, te jako dobar ugovor Tottenhamom. Koliko znam, oni na njega računaju. Ako ne uspijemo sad, pokušat ćemo na zimu.”

Interes za Žapera Nikoličius također ne negira, ali ni tu se stvari baš i ne pomiču s mrtve točke.

“U zadnjih nekoliko tjedana ništa novo se ne događa u odnosu na prije. Poslali smo dvije ponude Osijeku, to je sad stand by. Žaper je igrač koji nas interesira i željeli bismo ga vidjeti u dresu Hajduka.”

Namjera je i prodati Vuškovića i tako napuniti klupsku blagajnu za dodatna pojačanja potrebna u lovu na titulu. Govori se o iznosima i oko 10 milijuna eura.

“To je naša namjera, radimo na tome. To je veliki transfer, gdje nije lako posložiti, sve strane moraju biti za to. Igraču je jako bitan klub za razvoj. Sve skupa nije lako i jednostavno, pričamo o velikim ciframa, sad je sve bliže da transfer bude realiziran u osmom mjesecu”, priznao je.

Očito je tako da Bijele čeka jako vruć i vatren kolovoz. Što od Europe i bitnih utakmica, što od iščekivanja novih ‘bombi’…