Nikoličius opet o Perišiću: ‘Napravit ćemo sve što možemo, ne bih rekao da je taj transfer nemoguć’

U ovo doba godine, Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius često je u centru zbivanja. Naravno, glavni razlog tome jest aktualni prijelazni rok, od litavskog operativca očekuju još neka pojačanja, iako su u klub već stigli Vadis Odjidja-Ofoe, Zvonimir Šarlija te Fahd Moufi, između ostalih. Radi se, dakako, i na izlaznim tranferima, o čemu je Nikoličius govorio za Hajduk Digital TV.

“Za mene je ovo teško razdoblje, svi su na odmoru, a ja najviše radim. Nekad ne spavam zbog stresa jer želiš što više ostvariti, imaš pritisak dovođenja igrača. Posao nije jednostavan, bitno je dovesti igrače, ali i da se on što prije uklopi u veliku sredinu kao što je Hajduk. Mediji često poentiraju jesu li prinove ili pojačanja, to je pomalo podcjenjivanje našeg rada.

Ne znači da će neko veliko ime uspjeti, a neko manje poznato ne. Ulažemo puno truda, neki igrači koji su završili u Hajduku praćeni su po godinu, pa i dvije ili tri. Po meni je dobar sportski direktor onaj koji od 10 igrača dovede šest-sedam dobrih. Pogotovo je teško u Hajduku, čiji je dres težak, a sredina ima velika očekivanja”, kazao je Nikoličius na početku razgovora za Hajdukovu digitalnu platformu.

Mnoge je zasmetalo što je glavnina pojačanja na Poljud stigla tek pred kraj ljetnih priprema, a neka bi mogla doći i sada kad je prvenstvo već počelo. Pojasnio je Nikoličius zašto je tome tako, sve se detaljno proučava.

“Igrači kasno dolaze jer tako rade ozbiljni klubovi u Europi, a odatle dolaze igrači koje mi želimo dovesti, pa zato imaju i bolje ponude. Zato se i odugovlači, oni imaju vrijednost, pa se moraju se i odlučiti. Ovo su ozbiljni igrači, u njihovo dovođenje treba uložiti trud. Novac je tu zadnja stavka, takvi igrači prvo gledaju nogomet i mogu li napredovati, kakva je liga i što mogu osvojiti.

Imamo jasnu strukturu i budžet, na to pazimo jako, bitno je i po strategiji koliko je stranih i domaćih igrača, a koliko iz regije. Tu je bitan i trener, nikad u 20 godina nisam doveo igrača bez trenera. On mora dati svoje mišljenje o svima, recimo za Šarliju je Leko pričao direktno s Panathinaikosovim trenerom”, dodaje.

Isto tako, Nikoličius je pojasnio i kako uopće izgleda cijeli proces dovođenja igrača, cijeli proces prolazi kroz nekoliko instanci.

“Imamo skautski odjel, oni rade puno, gledaju utakmice i igrače. Ja sam imao plan momčadi za dvije godine unaprijed, jer moraš imati dugoročnu i kratkoročnu strategiju. Imam i tim iz sjeni, pratimo igrače, pa odaberemo par njih i kopamo informacije. Zatim stupimo u kontakt s agentima, a onda počinje veliki proces. Trener i ja iz skraćene liste dolazimo do konkretnog imena, s njim se razgovara i gleda uživo.

Odradi se tu puno večera, ideš tamo i gledaš ga, upoznaješ ga da dobiješ neki dojam. Sa svih ovih pet igrača koje smo doveli dosta smo razgovarali, uživo ili preko Zooma. U posljednjoj fazi dolaziš predsjedniku, pa mu predstavljaš mogućnosti, financije, onda se ide po suglasnost, i tako dalje. Sve to izgleda i zvuči komplicirano, ali je kod nas dobro posloženo”, objasnio je Nikoličius.

Naravno, nije mogao izbjeći pitanja o dva najvažnija pitanja ovog ljeta, ono o odlasku Luke Vuškovića te mogućem dolasku Ivana Perišića.

“Luka je izvanserijski talent, no sve je stvar pregovora. Koliko sam pričao s ocem, njemu je najvažniji razvoj, da ode u klub u kojem može napredovati. Vidjet ćemo, kao smo pričali i prije, kad dođe pravi trenutak i klub on će otići. Čekamo najbolju ponudu, ali sve će pasti na njegovu obitelj, koja će morati donijeti odluku žele li ići u taj klub.

Što se tiče Perišića, napravit ćemo sve što je moguće. Nije ni njemu lako, u Tottenhamu ima ugovor i dobru plaću, klub ga želi i tamo redovito igra. Ne treba ni to podcjenjivati. Ipak, kad bi došao to bi bila lijepa priča i ne bih rekao da je to nemoguće”, zaključio je Nikoličius.