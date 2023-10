Niksi je u nevjerici jer je Torino izgubio od Juventusa, ali on je zato ostavio dobar dojam

Taj je pogodak pao poslije kornera, a bome i drugi; Arek Milik u 62. je minuti pogodio na ubačaj Filipa Kostića, a sunarodnjak srpskog ofenzivca Vanja Milinković-Savić nije se baš iskazao u izlasku. Zanimljivo, ovo je 11. od zadnjih 15 golova koje je Juve utrpao Torinu iz prekida, što je stvarno nevjerojatna brojka.

Federico Gatti teaches one to never ever give up in life. 🔥🖤🤍 #Juventus pic.twitter.com/kU1MXP2EUV

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) October 7, 2023