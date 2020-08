Niksi, novi car u Moskvi: CSKA-ovi navijači izabrali su Vlašića za najboljeg igrača sezone

Iskreno, kao da je uopće bilo i dvojbe…

Nikola Vlašić prošlu je sezonu završio kao najbolji strijelac moskovskog CSKA-a zabivši ukupno 13 zgoditaka u 38 nastupa, a pritom je dodao i sedam asistencija u svim natjecanjima. Njegova dobra forma u završnici prvenstva nagrađena je prije nekoliko dana priznanjem za klupskog igrača mjeseca (četvrti put), a Niksijev kontinuitet danas je potvrđen puno većom titulom: onom za klupskog igrača sezone u izboru navijača.

Ukupno 8.094 simpatizera moskovskog velikana glasalo je u izboru za nogometaša sezone 2019./20., a Vlašić je suvereno pobijedio sa 65 posto glasova. Drugo mjesto zauzeo je ruski Brazilac Mário Fernandes, a ‘broncu’ je odnio legendarni Igor Akinfejev. Usto, Vlašić je ranije proglašen i najboljim tehničarem cjelokupne ruske lige, a glavni argument za njegov izbor bio je upravo ovaj:

Nikola Vlasic in the season-2019/20

⚽ 161 take-ons

💪 101 successful

⏰ 3,2 per 90

He is the best in the #RPL pic.twitter.com/ppYLEC6JLG

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 3, 2020