Ništa čudno: Romano nakon drame s AEK-om udario ‘here we go’ na Šutalov transfer u Ajax

Kako javlja Fabrizio Romano, sada je sve spremno za njegov transfer u Ajax. Talijanski insider udario je svoj popularni here we go na Šutalovu selidbu u Amsterdam, što bi trebalo reći da je posao zaključen te kako još samo trebamo dočekati službenu potvrdu klubova.

Dinamo će od Ajaxa dobiti 21 milijun eura odštete, a Šutalo će potpisati na pet godina. Put i liječnički pregledi trenutno su, kako piše Romano, u fazi ugovaranja, a Hrvat će otići u Nizozemsku iako je bilo interesa i iz Engleske te Italije.

Josip Sutalo to Ajax, here we go! Verbal agreement in place for €21m fee with add-ons, five year deal to the Croatian talented centre back ⚪️🔴✨ #Ajax

Travel and medical tests being scheduled, deal finally in place despite interest from England and Italy. pic.twitter.com/DbwQTWNqXQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023