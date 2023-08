Ništa od Dinka Jeličića: Ronaldo i Brozović imaju novog trenera, a to je Luís Castro

Saudijska Arabija postaje preplavljena nogometnim zvijezdama koje su do jučer novac zarađivale u Europi, ali ambicioznim Arapima neće biti dovoljno samo dovesti prestižne igrače u svlačionice svojih klubova.

To je i njima jasno pa su počeli pikirati ugledna trenerska imena, ali ta se priča još treba razviti; Nuno Espirito Santo od ranije vodi Al Ittihad, Steven Gerrard neki je dan preuzeo Al Ettifaq, a Jorge Jesus vratio se u Al Hilal. No, činilo se da i Cristianu Ronaldu te Marcelu Brozoviću treba novi trener u Al Nassru koji je u prošloj polusezoni vodio hrvatski strateg Dinko Jeličić i to na privremenom planu, a trajno rješenje sada je i stiglo.

Riječ je o Luísu Castru, iskusnom portugalskom treneru koji je Europljanima najpoznatiji po tome što je nekoć vodio Porto i Šahtar, a posljednji je angažman imao u Botafogu. Već je radio u bliskoistočnom nogometu budući da je pretprošle sezone trenirao Al Duhail u Kataru, a u karijeri nije ništa značajno osvojio osim jedne titule ukrajinskog prvaka. السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛 تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023 Castro će, dakle, preuzeti svlačionicu u kojoj se, osim Ronalda i Brozovića, nalaze i Anderson Talisca te prekaljeni vratar David Ospina, a možemo računati na to da će Saudijci do kraja prijelaznog roka potpisati još nekoga u tom klubu. Mnogi će pretpostaviti da dovođenje portugalskog stručnjaka vjerojatno ima veze s Ronaldovim željama, ali u Arabiji već radi sam niz portugalskih trenera; u Pro ligi trenutno su njih šestorica. Al Nassr je prošlu sezonu završio na drugom mjestu Pro lige, a sada će ciljati na titulu, no neće mu biti nimalo lako jer se i rivali opako pojačavaju…

