Ništa od Rafe na US Openu: Nadal je objavio da neće braniti naslov u New Yorku

Nakon što je otkazan Masters u Madridu koji se trebao igrati od 12. do 20. rujna (taman nakon ovogodišnjeg US Opena) Rafael Nadal oglasio se poprilično ozbiljnim priopćenjem za ljubitelje vrhunskog tenisa.

After many thoughts i have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.

“Nakon mnogo razmišljanja odlučio sam ne nastupiti na ovogodišnjem US Openu”, otkrio je branitelj naslova na Twitteru. “Situacija je diljem svijeta vrlo komplicirana, slučajevi koronavirusa su u porastu i čini se da još nemamo kontrolu nad njim.”

Podsjetimo, prije pet dana svjetski broj jedan u ženskoj konkurenciji Ashleigh Barty postupila je jednako kao spomenuta španjolska legenda, a neće biti ni Nicka Kyrgiosa (u spomen na žrtve virusa) te Rogera Federera (ozljeda).

Dear Tennis,

I will not be playing this year at the US Open.

It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l

