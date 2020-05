Ništa od VN Francuske, F1 je promijenila kalendar već 10. put. Najraniji mogući start bit će u srpnju

Sve je bilo jasno onog trenutka kad je francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao da masovnih okupljanja u zemlji neće biti barem do sredine srpnja, a sad stiže i potvrda — organizatori utrke za Veliku nagradu Francuske potvrdili su da ove godine neće biti natjecanja na stazi Paul Ricard. Ovo znači i da je VN Francuske ukupno deseta utrka u kalendaru koja se zbog pandemije koronavirusa neće održati ili je odgođena za neka sretnija vremena.

Spominjala se mogućnost održavanja utrke zakazane za 28. lipnja pred praznim tribinama, međutim mašinerija u ovome sportu takva je da i za takvu scenu nije postojala mogućnost da se upale zelena svjetla za start. Što će reći, sad imamo tri otkazane utrke (Australija, Monako, Francuska) i sedam odgođenih (Bahrein, Vijetnam, Kina, Nizozemska, Španjolska, Azerbajdžan, Kanada).

Organisers of the French Grand Prix call off 2020 event#F1https://t.co/p0tNJ1Nynl

— Formula 1 (@F1) April 27, 2020