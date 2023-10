Ništa za prijaviti na carini: Srbija se s teškog gostovanja kod Mađarske vraća bez bodova

U subotnjem programu kvalifikacija za Euro 2024., kojim se okončava prva polovina ove reprezentativne stanke, ponajviše se izdvajao susjedski dvoboj Mađarske i Srbije. Utakmica na rasprodanoj Puskás Aréni opravdala je ta očekivanja, na kraju zanimljivog dvoboja slavili su domaći, i to rezultatom 2-1.

Uz taj su se trobod Mađari i dodatno približili plasmanu na Europsko prvenstvo, za njih već treće uzastopno. Naime, u pet dosad odigranih utakmica skupili su 13 bodova, pet ih imaju više od trećeplasirane Crne Gore, dok ispred Srbije imaju tri boda viška, uz još i bolji međusobni omjer.

Sva tri pogotka pala su još u prvom poluvremenu, i to u razmaku od samo 14 minuta. Mađarska je u oba navrata prva dolazila do vodstva, najprije je u 20. za 1-0 zabio Barnabás Varga, nakon povratne lopte koju mu je nakon sjajnog prodora poslao Loic Négo. Imala je Srbija prije tog zgoditka dvije vrlo dobre prilike, no nije iskoristila nijednu od tih kontri.

Ipak, u svom je naumu uspjela u 33. minuti, nakon preciznog ubačaja Andrije Živkovića iz kornera najviši je u skoku bio Strahinja Pavlović. Baš kao i Vargi, i njemu je to treći zgoditak u nacionalnoj vrsti, no nije mu se predugo mogao veseliti. Dapače, tih je 1-1 na semaforu stajalo tek 70-ak sekundi,

Naime, čim se krenulo s centra, Mađarska je jurnula po novo vodstvo, lopta je Rolandu Sallaiju stigla točno na volej. Opalio je ovaj Freiburgov nogometaš svom snagom, ništa tu nije mogao vratar Vanja Milinković-Savić. Za njega je to bio 12. reprezentativni gol, no nijedan od prethodnih 11 nije bio ovako sjajan.

I u drugom smo dijelu utakmice gledali zanimljiv nogomet, nešto više je dominirala Srbija i tražila izjednačenje, dok su domaći strpljivo čuvali svoju prednost. Posebno je bilo sredinom poluvremena, prvo je Varga glavom pogodio gredu, da bi samo dvije minute poslije gosti čak dvaput zatresli vratnicu. Malo je nedostajalo da se u strijelce upišu ili Dušan Tadić ili opet Pavlović, no okvir gola spasio je Mađare.

Srbija je tako ostala na 10 osvojenih bodova nakon šest odigranih utakmica, čemu se posebno vesele Crnogorci. Oni će, naime, u utorak na Marakani tražiti pobjedu kojom bi i s utakmicom manje preskočili svoje domaćine u Beogradu. Taj će dvoboj očito biti ključan u raspletu skupine G, čijem se osvajanju Mađarska sada posve približila.