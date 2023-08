Niste čuli za Gifta Orbana? Poljaci su ga sinoć zapamtili, a uskoro biste mogli i vi

Kako? Pa, nakon što je u drugom pretkolu Konferencijske lige zabio Žilini i još zapaprio Kortrijku u prvom kolu belgijskog prvenstva, Orban je protekle dvije utakmice prosjedio na klupi da bi ga iskusni trener Hein van Haezebrouck sinoć pustio s lanca protiv Pogońa iz Szczecina u trećem pretkolu trećeg po važnosti UEFA-ina klupskog natjecanja.

Gent je slavio 5-0, a bivši Hajdukov trener Jens Gustafsson nemoćno je gledao kako Orban buši njegovu momčad. Nigerijac je sinoćnju večer okončao s hat-trickom u mreži poljskog predstavnika, dok je druga dva pogotka zabio Hugo Cuypers.

Gift Orban gets his first hat-trick of the season! 😍

He wastes no time! 😌 pic.twitter.com/VhQ0celigt

— Soar Super Eagles (@SSE_NGA) August 9, 2023